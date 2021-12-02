Горняк22: Барнаульцы рассказали о часовых ожиданиях автобусов в мороз

Автобус. Транспорт Фото: Анна Меньшикова, Толк

Люди жалуются на то, что водители проезжают мимо даже с полупустым салоном, а на некоторых маршрутах в часы пик мало машин

Жители Барнаула массово жалуются на работу общественного транспорта – не только в часы пик, но и в выходные дни люди не могут дождаться автобусов. О вале таких сообщений пишет паблик barnaul.insta в Instagram.

Так, по словам одной из горожанок, автобусы маршрута №27 проезжают по утрам мимо заполненных людьми остановок, при этом в салонах есть еще место.

«Мы проехали проспект Строителей, пол-Павлика (Павловского тракта. – Прим. ред.) без остановок, людей на остановках стояла просто тьма – и с детьми, и так далее, но и маршрутка не была забита!» – говорит женщина.

По ее словам, в итоге она подслушала разговор водителя и поняла, чем они руководствуются – зарплата якобы зависит от того, успеет ли маршрутка «доехать круг».

Другая женщина рассказала, как прождала утром понедельника полчаса маршрут №121 в поселке Октябрьском, но так и не дождалась.

«Всем нужно на работу, а на маршруте три автобуса! Вы серьёзно?! Мало того, они отключают навигаторы при въезде в поселок, их невозможно даже посмотреть по «2ГИС», – пожаловалась горожанка.

В конце концов ей пришлось ехать в обход на другой маршрутке, опоздав на работу и «жутко замерзнув».

Проблемы с транспортом возникают у жителей города даже в выходные дни, когда плотность трафика падает. Одной из горожанок в воскресенье нужно было попасть с пересечения улицы Попова и Павловского тракта в больницу №4 на улице Юрина, чтобы передать воду и фрукты пациенту.

«Простояла на остановке 50 минут, ожидая 17-й автобус, опоздала на прием передач. Думала только 10-й маршрут плохо ходит, но я ошибалась. 17-й еще хуже. В 10.15 был один, но он решил не заезжать на остановку, а как шел, так и уехал. Даже не притормозил. А больше я ни одного даже мимо проезжающего не видела. За 50 минут ожидания две десятки прошли», – написала женщина.

Реакции мэрии на критику пока не последовало. При этом недовольство работой гортранса горожане высказывают на фоне повышения цен на проезд в Барнауле – с 1 декабря стоимость поездки выросла до 28 рублей.

ТОЛК