ГОРНЯК22 02.12.2021
Общество

Горняк22: В России утвержден новый порядок выплаты больничных листов

Горняк22
2 часа Ago

Больничный лист Фото: ФСС

Новый порядок выплаты больничных вступит в силу с 1 января 2022 года. С этого момента все начисления станут автоматическими

В России утвердили новый порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности, сообщает сайт правительства.

Согласно постановлению, начиная с 2022 года все больничные листы теперь будут оформлять только в электронном виде, а выплаты по ним начислять автоматически.

По такому же принципу станут выплачивать пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка.

Во всех случаях источником выплат, как и прежде, будет Фонд социального страхования. О назначении денежных выплат уведомления придут на портале госуслуг.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: