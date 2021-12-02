Горняк22: В мэрии рассказали, на каких улицах Барнаула появится освещение

Фонарь на улице Фото: pixabay.com

К концу года в городе планируют устройство в общей сложности 13,8 км таких линий – это в 2,3 раза больше, чем показатель прошлого года

Новое освещение протяженностью более 6,6 км появится на 14 участках улично-дорожной сети Барнаула. Об этом 1 декабря сообщил пресс-центр администрации города.

Где появится освещение

Поселок Центральный – часть улицы Строителей, проезд от улицы Целинной до улицы Тополиной,

микрорайон Авиатор – на улицах Московская и Курчатова,

поселок Новомихайловка – от дома №10 на улице Алмазной до улицы Бирюзовой, вдоль дороги от дома №12 на улице Изумрудной до дома №10 на улице Алмазной,

поселок Пригородный – на улицах Раздольная и Новосибирская,

поселок Власиха – на участке улицы Спортивной,

поселок Казенная Заимка – улицы Алмазная, Надежды, Яблочная, Цветущая, Ореховая 1-я.

Сейчас специалисты завершают работы по устройству линии наружного освещения по улице Опытная Станция в селе Лебяжьем, в процессе – по улицам Пионерская, Новостройка, Школьная в Черницке.

Ранее освещение капитально обновили на въездных улицах в Барнаул в районе коммунального моста, масштабный ремонт которого завершили осенью.

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