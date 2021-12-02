Горняк22: Режим «черного неба» продлили в двух крупнейших городах Алтайского края

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

Безветренная погода спровоцировала скопление в атмосфере этих населенных пунктов опасных веществ. Однако специалисты оценивают степень угрозы как наименьшую

Синоптики продлили объявленный накануне днем режим «черного неба» в Барнауле и Бийске. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По данным ведомства, на территории этих городов до 12.00 и 16.00 четверга, 2 декабря, соответственно сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Степень опасности эксперты по-прежнему оценивают как минимальную – первую.

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