Горняк22: На благоустройство двух территорий Барнаула в 2021 году потратили 150 млн рублей

проект благоустройства Мизюлинской рощи Фото: пресс-центр администрации Барнаула

На эти деньги в краевом центре удалось преобразить Мизюлинскую рощу и сквер в поселке Южном от ул. Герцена до ул. Белинского

Порядка 150 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году направили в Барнауле на благоустройство общественных территорий – Мизюлинскую рощу и сквер в поселке Южном от ул. Герцена до ул. Белинского. Об этом 1 декабря во время онлайн-конференции рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Спикер отметил, что по Мизюлинской роще от местных жителей поступали замечания к подходу к благоустройству территории, в итоге в мэрии их учли и внесли в проект некоторые корректировки. Из-за этого благоустройство объекта началось месяцем позже от заранее намеченных сроков. На преображение этой территории понадобилось 60 млн рублей.

Также в текущем году в Барнауле преобразился сквер в поселке Южном. На эти цели понадобилось 90 млн рублей. Шеломенцев добавил, что сейчас на этой территории подлежат сносу 90 аварийных деревьев. В мэрии планируют провести восстановительные посадки весной 2022 года.

Муниципальный чиновник отметил, что с 2018 года в краевом центре удалось благоустроить 19 территорий. На эти цели направили более 500 млн рублей. В основном это федеральные средства, также привлекали деньги из краевого и городского бюджетов.

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