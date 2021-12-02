Горняк22: Магнитная буря накрыла территорию Алтайского края 1 декабря

Звезда. Солнце. Энергия Фото: LoganArt с сайта Pixabay

В период повышенной солнечной активности метеозависимые люди люди могут ощущать недомогание. Специалисты рекомендуют им избегать нагрузок на организм в это время

Магнитная буря мощностью G1 накрыла Алтайский край утром 1 декабря. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Силу геомагнитных возмущений оценили на пять баллов из девяти, что оценивается как слабая.

Уже примерно к полудню показатели солнечной активности пришли в норму – за последние три часа состояние магнитосферы было спокойным.

Ранее стало известно, что в двух крупнейших городах Алтайского края продлили режим «черного неба».

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