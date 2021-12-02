Горняк22: День банковского работника 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Работник. Офис Фото: pexels.com

2 декабря в России отмечают профессиональный праздник — День банковского работника. «Толк» сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем банковского работника в стихах

Кредиты, депозиты, валютные счета…

Тебе знакома очень вся эта суета,

Ты очень компетентен, и в этом просто ас.

Поэтому поздравить тебя хочу сейчас. Хочу тебе в карьере лишь взлетов пожелать,

Ошибок неприятных суметь всех избежать,

Клиентов постоянных, стабильности валют,

Чтоб дорого ценился твой честный нужный труд. Работа чтобы в радость всегда тебе была,

И хватка деловая тебя не подвела.

А в личном: много счастья, здоровья и любви,

Чтоб с легкостью сбывались мечтания твои.

Лучший работник банковской сферы,

Прими поздравлений огромный букет!

Я пожелаю растущей карьеры

И сил тебе крепких на множество лет!

Пусть деньги текут бесконечным потоком

Не мимо, а прямо к тебе в кошелёк,

И сбережений твоих будет столько,

Чтоб даже Билл Гейтс позавидовать смог!

Вы все готовы подсчитать:

Проценты, вклады и доходы!

Я вам желаю отдыхать,

Ну, хоть немного, от работы! Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться! Желаю много ясных дней,

Достатка, сил, добра, терпения,

Любви и преданных друзей,

В карьере только продвижения!

Поздравления с Днем банковского работника в прозе

Банкомат. Банк. Выдача наличных Фото: pixabay.com

Поздравляю с Днём банковского работника России и желаю работать с лёгкостью и вдохновением, жить с улыбкой и любовью. Желаю также ежедневных вкладов удачи в твою жизнь под большие проценты успеха и достатка. Приятных клиентов, счастливых встреч и радостных новостей!

Поздравляю с Днем банковского работника России! Желаю всем профессионалам — легкого и интересного труда, всегда положительных результатов в любимой сфере деятельности и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желанного!

Ты работаешь в банке, а значит, сегодня именно твой день! Желаю, чтобы доходы твоего банка только приумножались, а, следовательно, росла и твоя зарплата! Оставайся таким ответственным, трудолюбивым и успешным работником! Пускай твой коллектив будет дружным, а начальство добрым и щедрым!

Поздравления с Днем банковского работника в смс

Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:

Семья, машина, дом, квартира,

И вверх карьера пусть идет!

Офис Фото: pixabay.com

С Днём банковских работников!

Пусть будет жизнь прекрасной,

Доходы все — высокими,

А дни приносят счастье.

Банку ты все силы верно

Дни за днями отдаёшь.

Ловко покоряй карьеру

И на ноль невзгоды множь!

Источник

ТОЛК