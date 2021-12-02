Горняк22: День банковского работника России 2021: история и традиции праздника
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Ежегодно 2 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают все работники банковской системы. Рассказываем о его истории и традициях
История Дня банковского работника России
Дата празднования Дня банковского работника России выбрана не случайно. 2 декабря в 1990 году был учрежден Центральный банк РФ, который послужил развитию и укреплению банковской системы страны. Об этом пишет портал calend.ru.
Принято считать, что работа в банке престижная и выгодная. Согласно данным сайта «ПрофБанкинг», среднесписочная численность служащих Банка России в 2020 году составила более 45 тыс. человек. А их зарплата, в среднем, 172 тыс. рублей в месяц.Банк. Работник. Офис Фото: Фото: pixabay.com
Традиции Дня банковского работника России
2 декабря сотрудники банков получают поздравления, памятные подарки, грамоты и дипломы за заслуги в работе, а также денежные премии.
В этот день проводят различные конференции, на которых обмениваются знаниями и опытом, налаживают контакт между специалистами, а также обсуждают новые идеи и планы.
Многие компании в праздничный день организовывают бизнес-тренинги, которые повышают квалификацию сотрудников и развивают престиж банка.
С 2016 года стало традицией проведение Московского финансового форума. На нем обсуждают актуальные проблемы и стараются найти эффективные решения касаемо экономики России.