Горняк22: Суд оставил в СИЗО водителя маршрутки, сбившего школьницу в Барнауле

СИЗО Фото: УФСИН России по Алтайскому краю

Адвокаты мужчины пытались обжаловать арест, однако в апелляции согласились с доводами прокуратуры о законности заключения под стражу

В Барнауле суд апелляционной инстанции отказался изменять меру пресечения водителю маршрутного автобуса, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Здесь пояснили, что сторона защиты не согласилась с решением районного суда об аресте, в жалобе в вышестоящую инстанцию просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо иную, не связанную с лишением свободы.

«Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора [о законности ареста], оставил меру пресечения без изменения», – сообщили в прокуратуре.

Вечером 11 ноября маршрутный автобус сбил насмерть школьницу, которая переходила нерегулируемый перекресток по пешеходному переходу на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Городские власти уже заявили, что до конца 2021 года установят светофор и освещение на перекрестке, где произошло резонансное ДТП.

ТОЛК