Горняк22: Суд оставил в СИЗО водителя маршрутки, сбившего школьницу в Барнауле
СИЗО Фото: УФСИН России по Алтайскому краю
Адвокаты мужчины пытались обжаловать арест, однако в апелляции согласились с доводами прокуратуры о законности заключения под стражу
В Барнауле суд апелляционной инстанции отказался изменять меру пресечения водителю маршрутного автобуса, который насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Здесь пояснили, что сторона защиты не согласилась с решением районного суда об аресте, в жалобе в вышестоящую инстанцию просила изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо иную, не связанную с лишением свободы.
«Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора [о законности ареста], оставил меру пресечения без изменения», – сообщили в прокуратуре.
Вечером 11 ноября маршрутный автобус сбил насмерть школьницу, которая переходила нерегулируемый перекресток по пешеходному переходу на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Городские власти уже заявили, что до конца 2021 года установят светофор и освещение на перекрестке, где произошло резонансное ДТП.