Горняк22: Офицеров Росгвардии заподозрили в хищении почти 200 млн рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Предположительно, поводом для масштабной проверки стали материалы, которые собрали сотрудники службы собственной безопасности самой Росгвардии

Главная военная прокуратура направила в СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которых заподозрили в хищениях и злоупотреблениях на 192 млн рублей, сообщает «Комменсантъ».

Стало известно, что все семь лиц являются фигурантами итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Но система, на которую потратили 200 млн рублей, так и не заработала.

Офицеры собственной службы безопасности Росгвардии выяснили, что «Недвижимость» существовала только на бумаге. Загрузить ее и начать работать с ней невозможно. При этом все деньги, которые на неё выделили из бюджета освоены.

По предварительной информации, под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько бывших руководителей Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова. В злоупотреблении должностными полномочиями подозреваются бывший начальник главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, его заместитель генерал-майор Александр Выродов, а также глава департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов.

Ранее «Толк» сообщал, что топ-менеджера завода в Барнауле судят за коммерческий подкуп на 2 млн. Руководитель группы отдела закупок в течение трех лет получал от представителей фирм-поставщиков деньги за выбор их организаций в качестве поставщика металлопродукции для предприятия.

ТОЛК