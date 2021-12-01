Горняк22: Дело начальника алтайского РЖУ о «сиротских» квартирах ушло в суд

Суд Фото: телеканал "Толк"

В ходе расследования показания взяли у более чем 2,5 тысяч свидетелей и потерпевших, прошли сотни обысков, выемок и осмотров с материалами на 188 томов

В Барнауле передали в суд материалы резонансного уголовного дела по обвинению начальника Регионального жилищного управления в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении квартир для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2020 году РЖУ освоило лишь 400 млн из выделенных на приобретение такого жилья 1,2 млрд рублей.

«Желая скрыть свою некомпетентность в эффективном использовании средств и выполнении плановых показателей, начальник учреждения давал незаконные указания подчиненным направлять однотипные заявки на закупку жилья только в крупных городах края, чем искусственно увеличивал количество закупок, игнорируя при этом необходимость обеспечения жильем граждан», – сообщили в ведомстве.

В итоге из 1165 закупочных процедур, которые прошли лишь в 23 муниципалитетах, 915 были признаны не состоявшимися, а около половину прошли уже в конце 2020 года. Перед начальством заявлял о якобы объективных проблемах с освоением лимитов, отметили в СК.

Здесь считают, что на самом деле в крае «имелась реальная возможность приобретения нескольких сотен квартир». Чиновника также обвиняют в злостном не исполнении решений суда.

В ходе предварительного следствия начальник РЖУ вину в содеянном не признал.

После скандала в ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин. На краевом уровне приняли закон о сертификатах на жилье сиротам.

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