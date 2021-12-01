Горняк22: В Заринске задержан председатель комитета по горхозяйству и ЖКХ
Наручники. Задержание Фото: pixabay.com
По информации источника в правительстве края, эта операция стала результатом продолжающейся «чистки» кадров в региональном и муниципальном звеньях власти
В Заринске полиция задержала председателя комитета по городскому хозяйству и ЖКХ Юрия Юрченко. Об этом сообщил телеграм-канал «Ленина, 59».
По данным источника, чиновника заподозрили в получении взятки, Юрченко якобы уже выдвинули обвинения.
Суд изберет задержанному меру пресечения. Другие подробности дела пока не раскрываются.
Отмечается, что операция стала результатом продолжающейся «чистки» кадров в региональном и муниципальном звеньях власти.
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