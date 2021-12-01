Горняк22: В Новосибирске проучили любителя парковаться у мусорных контейнеров
Мусор Фото: телеканал "Толк"
В комментариях к видео подписчики заметили, что автомобилисты часто мешают вывозу отходов, паркуясь около мусорных контейнеров
В Новосибирске проучили водителя, который оставил машину на площадке у мусорных баков, сообщает «Инцидент Барнаул».
Из-за припаркованного автомобиля мусоровоз не смог подъехать к мусорке. После этого работники решили преподать урок автомобилисту.
Мусорщики со всех сторон поставили вокруг авто контейнеры, из-за которых владельцу машины придется потрудиться, прежде чем воспользоваться автомобилем.
Ранее стало известно, что под Новосибирском массовая драка в кафе закончилась поджогом BMW. Предположительно, подожженная машина якобы принадлежала гостям из ближнего зарубежья, которые участвовали в драке. Пожар повредил моторный отсек.