Горняк22: В Новосибирске проучили любителя парковаться у мусорных контейнеров

Мусор Фото: телеканал "Толк"

В комментариях к видео подписчики заметили, что автомобилисты часто мешают вывозу отходов, паркуясь около мусорных контейнеров

В Новосибирске проучили водителя, который оставил машину на площадке у мусорных баков, сообщает «Инцидент Барнаул».

Из-за припаркованного автомобиля мусоровоз не смог подъехать к мусорке. После этого работники решили преподать урок автомобилисту.

Мусорщики со всех сторон поставили вокруг авто контейнеры, из-за которых владельцу машины придется потрудиться, прежде чем воспользоваться автомобилем.

Ранее стало известно, что под Новосибирском массовая драка в кафе закончилась поджогом BMW. Предположительно, подожженная машина якобы принадлежала гостям из ближнего зарубежья, которые участвовали в драке. Пожар повредил моторный отсек.

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