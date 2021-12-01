Горняк22: Число деревьев под вырубку на аллее Южного выросло в три раза

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Работы на объекте ведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость благоустройства составляет 99 млн рублей

Число аварийных деревьев, которые намерены вырубить на аллее в барнаульском поселке Южном в рамках ее благоустройства, выросло в три раза – до 180, следует из опубликованного 30 ноября мэрией города пресс-релиза.

Минувшим летом местных жителей возмутили планы снести 36 таких растений, однако после встречи с активистами власти сообщили о необходимости вырубить их в два раза больше. Теперь же чиновники называют новые цифры.

Так, по данным администрации, сейчас на участке приступили к сносу еще более 90 деревьев – потенциально опасных кленов, рябин, вязов и лип. Снос выполнят до конца 2021 года. Затем уберут еще 37 растений.

В сообщении говорится, что «обследование зеленых насаждений, подлежащих сносу в связи с их аварийным состоянием, согласовано с жильцами близлежащих домов», однако было ли согласовано увеличение числа ликвидируемых насаждений – не уточняется.

При этом отмечается, что в рамках озеленения территории ранее здесь высадили более 120 деревьев – липы, сосны, тополя, рябины, ели, березы, ивы, яблони, можжевельник, а также порядка 290 кустарников. Весной 2022 года администрация намерена рассмотреть вопрос о дополнительной высадке новых деревьев.

Ранее власти сообщали, что масштабное благоустройство на улице Герцена в поселке Южном завершено на 90%. Здесь обустроили зеленые зоны, детские площадки из экоматериалов, зоны для занятия спортом, пешеходные и велосипедные дорожки с различными типами покрытия, скамьи. Реконструкцию планировали закончить до 20 декабря.

ТОЛК