Горняк22: Главврач «первой горки» рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с поездом

Краевая больница скорой медицинской помощи Фото: bgb1.ru

Женщина и школьник находятся в краевой больнице скорой помощи. Ребенок в сознании, а учительница дышит только на аппарате ИВЛ

Главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин рассказал журналистам о состоянии единственных выживших в ДТП с поездом в Тальменском районе – женщины и школьника.

После ДТП пострадавших стабилизировали в районной больнице, затем транспортом медицины катастроф доставили в КБСМП – сначала ребенка восьми лет, затем водителя.

«Ребенок полегче себя чувствует, есть черепно-мозговая травма, есть скелетная – хотя и невыраженная. У водителя более тяжелые повреждения: травма грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая нетяжелая», – рассказал Андрей Макин.

Главврач «Краевой больницы скорой медицинской помощи» Андрей Макин с журналистами Фото: bgb1.ru

Учительница находится на аппарате ИВЛ. Ребенок в сознании и даже может самостоятельно есть.

В данной ситуации главная задача медиков – вывести пациентов из травматического шока.

«Шансы выжить есть, и мы делаем для этого все необходимое», – уточнил главврач в ответ на вопросы об учительнице.

Пациентами занимаются хирурги, травматологи, нейрохирурги, реаниматологи, терапевты. Состояние пациентов пока считается стабильно тяжелым. Никаких прогнозов в первые трое суток медики не дают, так как за это время могут проявиться новые повреждения.

Напомним, ДТП произошло днем 29 ноября на железнодорожном переезде участка Среднесибирская – Усть-Тальменская. Toyota BB попала под снегоуборочный поезд. Зам рулем находилась 43-летняя учительница школы села Лугового. Педагог везла на машине учеников-второклассников после занятий в соседнее село Наумово. Трое детей погибли. По данному факту возбудили уголовное дело, школу проверят на халатность.

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