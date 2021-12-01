Горняк22: В Бийске рассказали, когда начнут строить снежные городки

Снежный городок Фото: Анна Меньшикова

В мэрии города отметили, что если в Бийске в начале декабря так и не выпадет достаточно снега, его привезут из соседних районов

В Бийске возведение горок и снежных городков планируют начать в десятых числах декабря, сообщает «Бийский рабочий».

Несмотря на сложную эпидобстановку, власти не намерены лишать бийчан активного отдыха на свежем воздухе. В настоящее время идет работа по планированию объектов

Создавать ледяные скульптуры и снежные городки будет старая команда. Художники и скульпторы во главе с Павлом Коробейниковым будут трудиться над новым снежным городком, а специалисты «Зеленстроя» возведут горки.

В городе также запланированы праздничная подсветка и ёлки. Закончить работы должны до 25 декабря.

Ранее «Толк» сообщал, что площадь Сахарова в Барнауле перекроют для проезда с 4 декабря. На территории приступят к установке главной городской елки и новогоднего городка. После завершения работ площадь станет пешеходной вплоть до середины января – с этого времени проезд по территории возобновят.

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