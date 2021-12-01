Горняк22: В этом году к Деду Морозу пустят только семьи с QR-кодами или ПЦР-тестами

Дед Мороз Фото: ТОЛК

Дети из других регионов смогут пообщаться с Дедом Морозом во время его путешествия на поезде по стране. Все мероприятия запланированы на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции

Зимой этого года вотчину Деда Мороза в Великом Устюге смогут посетить только семьи с детьми и индивидуальные туристы, сообщает РИА Новости.

Накануне областной Роспотребнадзор порекомендовал властям запретить въезд организованных детских групп из других регионов из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Во время пандемии рекомендуется избегать одномоментного массового скопления людей. Поэтому Роспотребнадзор в этом году, как и в прошлом, рекомендовал ориентировать новогодний проект только на семейный отдых», – рассказал начальник департамента культуры и туризма области Осиповский.

Но новым правилам, совершеннолетние гости при входе в вотчину должны иметь при себе QR-код, сертификат о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа.

Ранее стало известно, что Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед туром по стране. 18 ноября в Великом Устюге зажгли первую новогоднюю елку. Этим дали начало праздничным новогодним мероприятиям.

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