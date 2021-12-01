Горняк22: В Барнауле определили маршруты трамваев на время ремонта моста у Нового рынка
Мост Фото: Толк
Предполагается, что трамвайный маршрут №4 на время работ закроют. Сейчас новые схемы согласовывают в администрации города
В Барнауле разработали новую схему движения трамваев и троллейбусов на время ремонта моста у Нового рынка. Об этом сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».
Как будут ходить трамваи
Трамвай №7 – от улицы Антона Петрова будет ходить по улицам Советской Армии и Челюскинцев, затем по улице Анатолия и проспекту Красноармейскому на Змеиногорский тракт.
Трамвай №1 – в центре города будет следовать по проспекту Красноармейскому от конечной станции «Площадь Свободы» до конечной на Новом рынке. Трамвай №4 будет закрыт на время работ.
Как будут ходить троллейбусы
Планируется оставить на линии два троллейбусных маршрута: №1 и №7. При этом в центральной части города перевозить пассажиров они не будут.
Схема движения горэлектротранса Фото: barnget.ru
Троллейбус №7 будет следовать от конечной на улице Взлетной по своему маршруту до проспекта Ленина, затем развернется после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении.
Троллейбус №1 – конечную остановку перенесут на остановку «Солнечная Поляна», с нее троллейбус будет следовать по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106.
Сейчас схемы находятся на предварительном рассмотрении в администрации Барнаула.
Предполагается, что реконструкцию путепроводов в районе Нового рынка начнут весной 2022 года, после завершения отопительного сезона. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в этом районе продлится до конца 2023 года. Планируемая стоимость проекта – 1,9 млрд рублей. Количество полос хотят увеличить с трех до шести. Мосту уже 70 лет, и он находится в аварийном состоянии.