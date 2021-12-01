Горняк22: Российских подростков могут начать вакцинировать от COVID-19 в конце декабря

Вакцинация Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По словам Александра Гинцбурга, Центр Гамалеи подал в минздрав документы на исследование вакцины против коронавируса для детей от 6 до 11 лет

В России вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса может начаться в конце декабря, сообщает ТАСС.

«Вакцинация подростков 12-17 лет начнется в конце декабря. Детей 6-11 лет, в случае одобрения соответствующей вакцины, начнут прививать, по крайней мере, через два месяца», – рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый также отметил, что детскую вакцину необходимо внести в национальный календарь прививок. При этом, по его словам, многое будет зависеть от родителей. Этого никто менять не будет.

Напомним, что 24 ноября в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», которой будут прививать подростков от 12 до 17 лет включительно. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Детей от 12 до 15 лет будут вакцинировать только после согласия родителей или опекунов.

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