ГОРНЯК22 01.12.2021
Общество

Горняк22: Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на неубранные от снега и льда дворы

Горняк22
13 часов Ago

Уборка снега Фото: Анна Меньшикова

Также губернатор края Виктор Томенко поручил чиновникам не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров после непогоды, но и сообщать населению о ходе работ

Жителям Барнаула напомнили, куда обращаться в случае если управляющие компании плохо убирают дворы от снега и льда. В мэрии города также сообщили об обязанностях, которые несут перед жильцами УК.

Что обязаны делать управляющие компании

  • оперативно расчищать дворы от снега, убирать наледь и снежные навесы;
  • ограждать участки возможного схода снега с крыш сигнальной лентой;
  • посыпать песчано-соляной смесью территорию возле подъездов и места гололеда во дворах.

Куда обращаться, если во дворе не чистят снег и гололед

С жалобой не неочищенные дворы сначала нужно обратиться в управляющую компанию. В случае, если это не принесло результата, тогда необходимо просить о помощи в администрации района, города или инспекции строительного и жилищного надзора.

  • Индустриальный район: 47-51-83;
  • Железнодорожный район: 62-56-95;
  • Ленинский район: 54-44-49, 54-43-83;
  • Октябрьский район: 24-74-98;
  • Центральный район: 63-08-25;
  • Комитет ХКХ Барнаула: 370-507.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: