Горняк22: Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на неубранные от снега и льда дворы
Уборка снега Фото: Анна Меньшикова
Также губернатор края Виктор Томенко поручил чиновникам не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров после непогоды, но и сообщать населению о ходе работ
Жителям Барнаула напомнили, куда обращаться в случае если управляющие компании плохо убирают дворы от снега и льда. В мэрии города также сообщили об обязанностях, которые несут перед жильцами УК.
Что обязаны делать управляющие компании
- оперативно расчищать дворы от снега, убирать наледь и снежные навесы;
- ограждать участки возможного схода снега с крыш сигнальной лентой;
- посыпать песчано-соляной смесью территорию возле подъездов и места гололеда во дворах.
Куда обращаться, если во дворе не чистят снег и гололед
С жалобой не неочищенные дворы сначала нужно обратиться в управляющую компанию. В случае, если это не принесло результата, тогда необходимо просить о помощи в администрации района, города или инспекции строительного и жилищного надзора.
- Индустриальный район: 47-51-83;
- Железнодорожный район: 62-56-95;
- Ленинский район: 54-44-49, 54-43-83;
- Октябрьский район: 24-74-98;
- Центральный район: 63-08-25;
- Комитет ХКХ Барнаула: 370-507.