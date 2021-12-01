Горняк22: Кинолог рассказал, что нужно делать при нападении собак

Собака Фото: pixabay.com

Эксперт-кинолог международной категории рассказал, что при угрозе нападения бродячих собак человеку нужно пытаться казаться больше, чем он есть. Для этого можно использовать сумки и прочие предметы

Если человека окружила стая бездомных собак, то ему не стоит делать резких движений. Нужно прислониться спиной к дереву или ограждению, заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, сообщает «Слово о Дело».

По его словам, при этом необходимо поднять вверх руки. У собак плохое зрение, и они подумают, что перед ними кто-то большой и не будут нападать.

«Нужно не замахиваться на собак, а просто поднять руки. Если есть пакет или сумка, то поднять над головой и их. Если есть зонт, его можно раскрыть: любой предмет, который может увеличиваться в объеме тоже можно использовать, чтобы остановить собак», – рассказал эксперт.

Специалист отметил, что парфюм или спрей также могут обмануть и отпугнуть животных. При этом, если на человека пытается напасть домашняя собака, то есть вероятность, что она знает команды. Необходимо крикнуть «стоять», «лежать», «фу» или «нельзя».

Ранее «Толк» сообщал, что бездомная собака покусала жительницу алтайского села. По словам женщины, она добиралась с работы домой, когда сзади на нее напала собака. Сельчанка также отметила, что приютов для животных в районе нет, а местные власти разводят руками и бездействуют.

ТОЛК