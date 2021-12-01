Горняк22: Когда стричься в декабре 2021 года по лунному календарю стрижек

Девушка. Каре. Татуировка Фото: Pexels

Рассказываем, когда лунный календарь на декабрь 2021 года обещает благоприятные дни для стрижки и окрашивания, а когда поход к парикмахеру лучше отменить

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2021 года

По лунному календарю, для стрижки подходят 1, 6-7, 9, 14-16, 18, 22 и 25 декабря. Среди них наиболее подходящие – 6, 7, 9, 15, 16 и 25 декабря.

Когда нельзя стричься в декабре

Неблагоприятные дни для стрижки – 3, 4 и 12 декабря, пишет «Мир космоса».

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