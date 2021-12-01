Горняк22: В Барнауле с 1 декабря стоимость проезда выросла до 28 рублей
Общественный транспорт, масочный режим Фото: "Толк"
Сведения о действующих на маршрутах тарифных планах и способах приобретения проездных барнаульцы могут получить на сайте местного «Центртранса»
В Барнауле с 1 декабря выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом напоминает пресс-центр администрации города.
Сколько будет стоить проезд
За наличный расчет и по банковским картам стоимость проезда составит 28 рублей, напомнили в мэрии.
Речь идет как о маршрутах, работающих по регулируемым тарифам, так и по тем, где тариф нерегулированный.
Стоимость проезда по проездному на «Электротранспорте» и «Единому проездному» составит 23 рубля, по «Электронному кошельку» – 24 рубля.
Какие есть льготы
При этом останутся все льготы на проезд по городским маршрутам с регулируемыми тарифами, добавили в мэрии.
для школьников из малообеспеченных семей – 8 рублей (400 рублей за безлимитную карту)
для учащихся – 11 рублей (550 рублей за карту),
для студентов – 13 рублей (650 рублей за карту),
для пенсионеров в границах города – 12 рублей (карта на 45 поездок – 550 рублей), 15 рублей – в пригородной зоне (850 рублей за безлимитную карту).
Это первое повышение стоимости проезда в общественном транспорте, начиная с января 2019 года. Изначально перевозчики, работающие по регулируемому тарифу, обращались в мэрию с просьбой повысить тарифы до 37 рублей за поездку.
Предполагалось, что цена за проезд на общественном транспорте изменится с 1 ноября 2021 года, но позже повышение тарифа отложили еще на месяц из-за неблагоприятной эпидобстановки в городе.