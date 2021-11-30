Горняк22: Автомобиль такси «лоб в лоб» столкнулся с трамваем в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Автомобиль залетел прямо под трамвай, получив при этом серьезные повреждения. Есть ли в аварии пострадавшие, не уточняется

Днем 29 ноября в Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля такси, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что автомобиль в лобовую столкнулся с трамваем. При этом передняя часть машины оказалась сильно смята. Движение на линии затруднено. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси слетел в кювет и приземлился на крышу в Алтайском крае.

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