Горняк22: В Алтайском крае женщина с четырьмя детьми заехала под поезд – трое погибли

ДТП с поездом Фото: vk.com/incident22

Переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией. Однако водитель автомобиля по неустановленной причине выехал на пути на запрещающий сигнал

Днем 29 ноября на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская в Алтайском крае произошло ДТП: легковушка попала под снегоуборочный поезд, сообщили «Толку» в пресс-службе ЗСЖД.

По их данным, водитель нарушил правила, выехав на железнодорожные пути на красный свет.

Как пояснили в ЗСЖД, за рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне – четверо детей, возраст которых сейчас уточняется.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате аварии трое детей погибли на месте, женщина и еще один ребенок госпитализированы с различными травмами в больницу.

По предварительным данным, в ДТП попал праворульный автомобиль субкомпактвэн Toyota bB. Удар пришелся на левую сторону. И, судя по фото, локомотив некоторое расстояние тащил легковушку по заснеженным путям. Прочие подробности сейчас выясняются.

Напомним, что вечером 21 ноября на железнодорожном переезде в поселке Черницк очевидцы заметили, как грузовой поезд тащит врезавшуюся в него легковушку. Состав остановился только возле Калманки. В МВД рассказали, что ДТП произошло около поселка Ягодного. Автомобиль «ВАЗ» въехал в грузовой железнодорожный состав. Тело погибшего нашли на ж/д путях.

ТОЛК