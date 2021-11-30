Горняк22: Педагог везла учеников: стали известны подробности смертельного ДТП с поездом

Снегоуборочный поезд Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Местные жители рассказали, что учительница везла своих учеников на личном автомобиле. Возраст погибших и пострадавших, а также другие подробности трагедии сейчас уточняются

За рулем автомобиля Toyota, который попал под снегоуборочный поезд в Тальменском районе, находилась 43-летняя учитель, сообщает ИА «Амител» со ссылкой на местных жителей. По их словам, педагог везла на машине своих учеников-второклассников после занятий в школе.

Машина двигалась со стороны села Лугового. Водитель и еще один ребенок, который был в салоне, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей погибли на месте ДТП.

В полиции уточнили, что сейчас на месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ГИБДД.

Прокуратура также начала проверку. На место происшествия выехал заместитель прокурора Алтайского края Петр Новиков, отметили в ведомстве.

Напомним, днем 29 ноября в Тальменском районе в районе села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

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