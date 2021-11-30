Горняк22: Суд Барнаула получил уголовное дело сына и жены бывшего вице-мэра Демина

Суд над Сергеем Дёминым и его семья (слева) Фото: "Толк"

Дело против родственников осужденного бывшего вице-мэра Барнаула поступило на рассмотрение в суд. Теперь им грозит наказание вплоть до ареста

В Железнодорожный суд Барнаула поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении жены и сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Об этом говорится на сайте суда.

Так, супругу Ольгу Демину обвиняют по статье о неуважении к суду. Максимальная санкция – арест до шести месяцев. По такой же статье обвиняют и их сына Олега Демина. Однако ему вменяют еще и угрозу применения силы в отношении представителя власти.

Напомним, суд над вице-мэром Сергеем Дёминым состоялся в Барнауле 10 сентября. Бывшего вице-мэра приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах, связанных с «Барнаулкапстроем». В колонии он пробудет до 2029 года, ходатайство об УДО сможет подать только весной 2026 года. Также осужденный обязан выплатить штраф в 15,1 млн рублей.

Осужденный достойно воспринял суровый вердикт: экс-чиновник в зале суда внешне был спокоен. Зато жена от шока устроила настоящую истерику. После оглашения приговора в зале суда супруга Демина и их сын устроили скандал с руганью в адрес судьи и прокурора.

14 сентября Олега Демина задержали, так как у полиции были опасения, что он может воплотить свои слова в реальность – ранее он угрожал сотруднику ФСБ. Ему предъявили обвинение в совершении преступления.

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