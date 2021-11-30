Горняк22: Прокуратура заинтересовалась ситуацией с дефицитом угля в Алтайском крае

Уголь Фото: pexels.com

В районах жители не могли купить уголь на зиму из-за острого дефицита. Однако сейчас муниципальные власти уверяют, что проблема практически решена

Прокуратура Алтайского края проверит информацию о дефиците угля для населения в регионе и увеличении цен на него, сообщают «Вести22». Однако в региональном минстрое считают, что ситуация с твердым топливом в крае стабилизируется.

Однако пока сложной остается обстановка в приграничном Локтевском районе, который закупал уголь в Казахстане. Сейчас поставки идут плохо из-за дефицита подвижного состава. Везти топливо из Кузбасса, Хакасии или с других алтайских площадок крайне невыгодно. Тогда цена с учетом доставки серьезно вырастет.

В итоге районные власти решили выдавать остро нуждающимся жителям по тонне угля на домохозяйство из муниципальных запасов. В настоящее время заявки подали уже 283 жителя. При этом власти заявляют, что постоянно ведут переговоры с казахстанскими менеджерами и властями, чтобы вагоны дошли до Горняка.

Проблемы с углем для населения края возникли из-за большого спроса со стороны зарубежных потребителей. Кузбасским и казахстанским поставщикам гораздо выгоднее отгружать уголь вагонами в другие страны, например в Китай. При этом власти никак не могут повлиять на такую политику.

Напомним, с октября население Алтая жалуется, что не может закупить уголь для своих домохозяйств. Тревожные сообщения приходили, например, из Ярового, Алейска, Третьяковского и Рубцовского районов. Однако главы этих территорий на прошлой неделе сообщили, что сейчас острых проблем по снабжению углем в этих муниципалитетах нет.

ТОЛК