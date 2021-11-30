Горняк22: Алтайские власти пообещали помочь семьям погибших детей с организацией похорон

ДТП Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

Томенко возложил контроль за доставкой детей школьными автобусами на органы местного самоуправления и министерство образования региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона. В том числе власти возьмут на себя затраты на похороны погибших.

Кроме того, Томенко поручил главе краевого минздрава оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Сейчас в районе создали спецкомиссию, которая займется расследование трагедии. По предварительным данным, после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой в другое село на личном автомобиле. До прихода автобуса оставалось полтора часа. По данным краевого минобрнауки, все дороги очищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.

После трагедии глава региона потребовал исключить случаи использования личного транспорта сотрудниками школ для перевозки детей.

Министерству социальной защиты поручено оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших детей. Кроме того, родным и одноклассникам погибших при необходимости окажут психологическую помощь.

Главе Тальменского района Сергею Самсоненко поручили обеспечить условия для взаимодействия всех ведомств, а также помочь в организации похорон погибших детей.

Напомним, днем 29 ноября в Тальменском районе в районе села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

ТОЛК