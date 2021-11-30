Горняк22: Алтайскую школу проверят на халатность из-за гибели троих восьмилетних детей

ДТП с поездом Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

По предварительной информации, учитель вызвалась подвезти ребят до дома, так как у них отменили два урока и до автобуса оставалось около 1,5 часа

Следователи СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело из-за ДТП на железнодорожных путях по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следственные органы проводят проверку по факту ненадлежащей организации проезда школьников в Луговскую школу и обратно.

«В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности», – говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе легковой автомобиль попал под снегоуборочный поезд. В результате ДТП погибли трое восьмилетних детей – девочка и два мальчика. 43-летняя водитель и еще один мальчик находятся в больнице в тяжелом состоянии. Учитель общеобразовательной школы из села Лугового везла второклассников домой в село Наумово.

ТОЛК