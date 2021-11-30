Горняк22: Нарушила правила: в полиции рассказали подробности ДТП с гибелью детей

ДТП с поездом Фото: vk.com/incident22

Ранее СМИ сообщили, что учительница повезла детей домой из школы, чтобы они не ждали школьный автобус. По какой причине автомобиль выехал на переезд на красный свет, неизвестно

В полиции рассказали, что 43-летняя женщина за рулем Toyota BB нарушила правила проезда железнодорожного переезда и попала под поезд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Анна Шушакова рассказала, что женщина двигалась со стороны села Луговое в сторону села Наумово. В аварии погибли трое детей – 8 и 9 лет. Еще один восьмилетний ребенок и сама водитель госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ЧП.

Напомним, днем 29 ноября в Тальменском районе в районе села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

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