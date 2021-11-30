Горняк22: Подросток лишился стопы на предприятии в Новоалтайске
Место происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося, а также выявляет тех, кто отвечает за технику безопасности на предприятии
Следователи возбудили уголовное дело из-за травмирования 16-летнего подростка на предприятии в Новоалтайске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Дело завели по статье о нарушении требований охраны труды.Фото с места происшествия Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
По версии следствия, утром 25 ноября на складе в Новоалтайске при работе на маслопрессе получил травму 16-летний подросток – он попал ногой в движущуюся часть станка. В результате случившего пострадавшему ампутировали стопу.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также тех, кто допустил нарушение.
Ранее сообщалось, что на предприятии «Алтай-Кокс» погиб рабочий. Машинист электровоза выполнял работу по гидроочистке тушильной башни от шлама и упал с высоты. От полученных травм он скончался в больнице.