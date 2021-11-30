Горняк22: Комик Руслан Белый рассказал о внезапной отмене своих концертов в России

Руслан Белый Фото: instagram.com/ruslan_belyy_

По словам комика, в последнее время выступления стали срываться регулярно: города отменили три из пяти концертов юмориста. По его словам, виной тому стал вовсе не коронавирус

Комик Руслан Белый рассказал в подкасте «Бухарог Лайв» об отмене концертов якобы из-за шуток про политику.

«Мы с менеджером поставили пять пробных концертов на осень, взяли разные площадки в нескольких городах. В итоге из пяти отменилось три. Два – под девизом «Руслан Белый – неможно», – отметил он.

По словам комика, возможной причиной отмены могли стать его политические шутки, из-за которых он якобы попал в «какие-то списки нежелательных артистов».

Руслан Белый также предположил, что эта ситуация началась после его видео на YouTube. Кроме того, он подчеркнул, что это не официальная информация, и он пересказывает «закулисные разговоры».

Ранее «Толк» сообщал, что рэпер Face отменил концерты в сибирских городах из-за угроз. По его словам, якобы уже пять лет всевозможные инстанции оказывают давление на его выступления. Музыкант подчеркнул, что во всех городах организаторы получали сообщения о нежелательности выступлений именно этого артиста.

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