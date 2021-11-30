Горняк22: Под Новосибирском массовая драка в кафе закончилась поджогом BMW

Сгоревшая BMW в Новосибирской области Фото: vk.com/incident_nsk

Предположительно, подожженная машина якобы принадлежала гостям из ближнего зарубежья, которые участвовали в драке. Пожар повредил моторный отсек

В Куйбышеве Новосибирской области в кафе «Вдали от жен и мужей» произошла массовая драка и поджог автомобиля BMW, сообщает «НГС».

По предварительным данным, причиной драки стал конфликт двух человек – они не поделили танцплощадку. Одному из них впоследствии понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.

Разборки посетителей кафе засняли камеры видеонаблюдения. Изначально потасовка началась между двумя мужчинами, которых быстро развели, но через какое-то время в кафе началась уже массовая драка.

По словам очевидца, драка произошла между местными жителями и гостями из ближнего зарубежья, сообщает «Инцидент Новосибирск».

«Драться начали один на один, затем прошел слух, что нерусских было больше, а парень один. Потом давай уже толпа на толпу биться. Друг другу морды набили и стулья переломали», – рассказал он.

Через несколько часов после инцидента неизвестные люди подожгли BMW, который принадлежал одному из участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее стало известно, что мужчина заплатит 1,2 млн рублей за поджог пункта вакцинации от COVID-19. Он облил бензином оборудование и устроил пожар. Предположительно, обвиняемый был антипрививочником. У себя на странице в соцсетях он постил видео о вреде принудительной вакцинации.

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