Горняк22: Алтайский министр выступил за обязательную вакцинацию для некоторых профессий

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов Фото: Анна Меньшикова

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов выразил готовность лично проводить экскурсии по реанимациям ковидных госпиталей

Глава минздрава Алтайского края поддержал обязательную вакцинацию, отвечая на вопрос «Толка». Дмитрий Попов довольно категорично заявил, что наличие прививок от ковида у некоторых групп граждан не должно даже обсуждаться.

«Необходимо побудить человека принять правильное решение и привиться. Но сделать обязательную вакцинацию по отдельным профессиям. К примеру, как врач, который работает с больными с инсультом, инфарктом, может быть источником инфекции, которая приведет к гибели пациента?», – заявил Попов во время разговора с журналистами 25 ноября.

К обязательным категориям профессий, по мнению руководителя профильного ведомства, относятся также социальные работники, контактирующими с пожилыми людьми.

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«Эти работники обязательно должны быть привитыми», – резюмировал Попов.

Касаемо врачей-антипрививочников министр здравоохранения заявил, что в регионе практически нет медиков, которые публично выступают против прививок. Но «и такие встречаются».

«Если они призывают не вакцинироваться, то, значит, они предлагают человеку приобрести активный иммунитет: переболеть. С данными медработниками я разговариваю. И приглашаю их поработать в ковидном госпитале. Где еще можно увидеть страдания зараженного ковидом, кроме как не в ковидном госпитале. Увы, еще никто не согласился», – резюмируя Попов.

Также, комментируя инициативу главврачей российских больниц, которые пригласили к себе на экскурсию известных антипрививочников, Попов заявил, что он лично готов проводить подобные экскурсии, в том числе по реанимациям:

«Я готов провести. Но это не для слабонервных. Это тяжелые больные, требующие помощи, реанимационных пособий. Это люди, которые зависят от кислорода. Это даже эмоционально тяжело переносится».

Ранее кандидат медицинских наук, сенатор Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян прививаться от коронавируса, за профнепригодность.

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