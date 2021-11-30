Горняк22: На месте первого барнаульского «Спортмастера» откроется «Магнит»

"Спортмастер" продает первый барнаульский магазин на красной линии Фото: "ТЦ БЦ"

В 2020 году «Спортмастер» продал помещение на пр. Красноармейском, 131, теперь в нем может открыться магазин другой крупной российской сети

На площадях закрывшегося «Спортмастера» на пр. Красноармейском в Барнауле, предположительно, откроется магазин сети «Магнит». Об этом «Толку» сообщили рабочие, который проводят там ремонт.

Напомним, изначально здесь располагался именно продуктовый магазин, причем с советского времени, когда тут работал «Хлеб Алтая». Однако потом площади освободили, и в 2004 году два этажа, включая подвальный, занял первый в Барнауле магазин сети «Спортмастер».

Он закрылся в начале 2020 года – после смещения покупательского трафика в отдел, расположенный в ТЦ Galaxy.

Тогда в объявлении о продаже говорилось, что помещение имеет площадь 1 386 кв. метров, все системы обеспечения соответствовали требованиям законодательства и находились в идеальном состоянии. В начале 2020 года за объект просили 83 млн рублей. «Спортмастер» тогда продал объект, сообщила «Толку» Анна Поломошнова, представитель компании «ТЦ БЦ», занимавшейся сделкой.

Продал новый собственник помещение или сдает его сейчас в аренду, не известно. Сейчас в нем идет ремонт, полностью меняется внутренняя отделка.

Отметим, что ближайшие магазины этой сети расположены на пр. Строителей и на ул. Папанинцев. Из точек других сетей рядом – напротив через Красноармейский – работает «Ярче», на Молодежной по разные стороны от проспекта – «Мария-Ра» и «Пятерочка».

По данным сервиса 2ГИС, в Барнауле сейчас работает 56 точек сети «Магнит», 24 – «Магнит Косметик».

В 2017 году сообщалось, что на продажу выставлено другое помещение в этом же доме на пр. Красноармейском, 131 – то, в котором расположен магазин «Семейный бигс» – за 85 млн рублей. Периодически возникала информация о том, что этот арендатор съедет. Однако магазин по-прежнему работает.

ТОЛК