Горняк22: Автобус из Барнаула будет делать остановку на курорте «Манжерок»
ГЛК "Манжерок" Фото: @manzherok_resort
На городском автовокзале напомнили, что при оформлении билета через Интернет следует выбирать соответствующую строку в форме
Перевозчик по автобусному маршруту «Барнаул – Чемал» ввел остановку на горнолыжном курорте Республики Алтай. Об этом сообщает сайт городского автовокзала.
«С 6 декабря на маршруте (отправление из Барнаула 07.40) введен дополнительный остановочный пункт «Горнолыжный курорт «Манжерок», – говорится в сообщении.
Пассажирам, желающим добраться до курорта, при покупке билета через Интернет следует выбирать место назначения «Манжерок ГЛК».
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