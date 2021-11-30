Горняк22: Автобус из Барнаула будет делать остановку на курорте «Манжерок»

ГЛК "Манжерок" Фото: @manzherok_resort

На городском автовокзале напомнили, что при оформлении билета через Интернет следует выбирать соответствующую строку в форме

Перевозчик по автобусному маршруту «Барнаул – Чемал» ввел остановку на горнолыжном курорте Республики Алтай. Об этом сообщает сайт городского автовокзала.

«С 6 декабря на маршруте (отправление из Барнаула 07.40) введен дополнительный остановочный пункт «Горнолыжный курорт «Манжерок», – говорится в сообщении.

Пассажирам, желающим добраться до курорта, при покупке билета через Интернет следует выбирать место назначения «Манжерок ГЛК».

Ранее «Толк» сообщал о том, что Телецкое озеро оказалось самым популярным местом отдыха на Алтае.

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