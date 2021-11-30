Горняк22: Лишь один знак ждет прибыль: астрологический прогноз с 29 ноября по 5 декабря

Деньги Фото: pixabay.com

На этой неделе Овны проявят себя на профессиональном поприще, Дев ждут приятные поездки, а Козероги познакомятся с влиятельными людьми

Профессиональный астролог из Барнаула Вера Топчеева рассказала «Толку», что ждать каждому знаку зодиака на неделе с 29 ноября по 5 декабря.

Овен

На это неделе, по словам астролога, Овнов ждут социальные достижения и успехи на профессиональном поприще. Их смелость и активность позволит быть на высоте весь период и заслужить признание. Предстоящее новолуние вернет их к вопросам финансового плана.

Телец

Тельцы в это время будут действовать согласно намеченным планам. Это поможет им добиться успехов в карьере и сфере инвестиций. Благоприятным для представителей знака будет общение с друзьями или же семейное путешествие. Партнеры по бизнесу порадуют новыми проектами. Некоторые Тельцы могут найти себе единомышленников среди иностранцев.

Близнецы

Представители знака проявят активность в трудовом коллективе, их идеи будут признаны начальством и дадут хорошую прибыль. На этой неделе возможно путешествие с супругами за границу, которое принесет приятное времяпровождение. Новолуние приоткроет Близнецам завесу тайн их партнеров по жизни и в работе.

Рак

Работа Фото: pixabay.com

Раки на этой неделе будут обустраивать свой быт и планируют серьезные вложения. На работе они покажут все свои лучшие навыки и умения, что приведет их к заслуженным наградам. Удовольствие и комфорт принесет проведение свободного времени в кругу друзей. Время хорошо подходит для решения важных вопросов с партнерами и общения с близкими.

Лев

В этот период светская жизнь Львов останется в стороне. Они будут радоваться жизненным мелочам, ценить знаки внимания своего партнера и делать небольшие подарки близким. Некоторые из представителей знака могут найти себя в творчестве.

Дева

Жизнь Дев насыщена увлекательными поездками, интересными встречами и романтическими знакомствами. Те представители знака, которые уже состоят в отношениях, будут мечтать со своим партнером о будущем. Девы буду блистать своей активностью и позитивным настроем.

Весы

Путешествие. Поездка Фото: телеканал «Толк»

Представители знака активны в приумножении своих доходов. Выполнить рутинную работу в этот период им будет помогать вдохновение. Внимание, забота и любовь, которую они дарят близким, поспособствует формированию жизненных ценностей. Некоторые Весы укрепят свои навыки и пройдут дополнительные курсы.

Скорпион

Скорпионы находятся в эпицентре событий и занимают активную жизненную позицию. Их жизнь насыщена общением и поездками. Они заняты планированием бюджета и поиском новых направлений для реализации себя, а кто-то даже задумается о собственном бизнесе.

Стрелец

Представители знака, по словам эксперта, на этой неделе буду блистать интеллектом и оптимизмом, а также реализовывать давно запланированные проекты. Стрельцов ждет прибыль от дополнительных источников и удаленной работы.

Козерог

Девушка. Работа. Отдых. Дом Фото: pexels.com

Эта неделя у Козерогов будет насыщена различными событиями. Им предоставится много возможностей для улучшения уровня жизни. В этот период они будут встречаться с друзьями и посещать различные вечеринки. Возможно знакомство с влиятельными людьми, которые сделают представителей знака популярными.

Водолей

Водолеев ожидает успех в общественной жизни, на этой неделе укрепится их репутация. Они способны перейти к ведению крупных проектов, а в окружении появятся спонсоры. Перед представителями знака открываются хорошие перспективы на будущее.

Рыбы

Представители знака на этой неделе могут добиться поставленных перед собой целей. Они хорошо покажут себя на профессиональном поприще и при ведении бизнеса. Активные Рыбы могут ждать повышение по карьерной лестнице. Им будут сопутствовать вдохновение и творческий подъем.

ТОЛК