Горняк22: В Алтайском крае немного «притормозила» ковидная смертность

Смертность. Больница. Болезнь. Фото: pixabay.com

Ковидная смертность впервые снизилась за последние несколько недель в регионе. Спад незначительный, и в целом цифры все еще пугающие

210 человек, больных коронавирусом, умерли в Алтайском крае за неделю, с 22 по 29 ноября. Как и прежде, в большинстве случаев смерть наступила именно из-за ковида – 201 человек скончался в эту семидневку непосредственно от него.

Напомним, неделей ранее в крае умерли 217 зараженных коронавирусом (до этого две недели подряд регистрировали по 211 ковидных смертей).

Всего на 29 ноября в Алтайском крае умерли уже 7 119 заболевших COVID-19. В том числе 5 699 скончались именно от коронавируса, а 1 420 – от осложнений на его фоне.

Между тем к концу ноября заболеваемость ковидом немного замедлилась, задержавшись на отметке в 523-532 заболевших в сутки. За прошедшие семь дней коронавирус выявили у 3 692 человек.

На этой же неделе Алтайский край перешагнул отметку в 100 тысяч заболевших с начала пандемии. Общее число зараженных сейчас – 103 005 человек, из них 8 411 детей (каждый 12-й заболевший – это ребенок).

ТОЛК