Горняк22: Эксперты рассказали, где в Алтайском крае можно заработать от 100 тысяч рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

По словам специалистов, в регионе получать зарплаты на уровне «айтишников» и топ-менеджеров могут медики, строители, рабочий персонал и работники сферы продаж

Аналитики рассказали, где жители Алтайского края могут заработать больше 100 тысяч. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

В ноябре самую высокую зарплату готовы платить главному специалисту по противопожарным системам. Работать ему нужно будет в Республике Алтай. За свои услуги он будет получать до 209 тысяч рублей до вычета налогов.

Всего каждое третье предложение с зарплатой свыше 100 тысяч рублей – это вахтовая работа. Машинист автовышки может зарабатывать от 120 тысяч рублей, электрогазосварщик – от 140 тысяч рублей до вычета налогов, водитель категории С – до 153 тысяч рублей.

Несколько вакансий с высокой зарплатой есть и для младшего медперсонала. Медсестре в германской клинике предлагают до 260 тысяч рублей. Работодатель также обещает медстраховку, пенсию и возможность получить немецкое гражданство через пять лет.

Чаще всего вакансии с такой зарплатой предлагают строителям, далее идут водители и логисты. На третьем месте специалисты продаж. Всего в ноябре в регионе разместили около одной тысячи вакансий с зарплатой 100 тысяч рублей и выше.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в следующем году минимальные зарплаты вырастут на 28%. Особенный рост ждет тех, кто получал меньше 22 тысяч рублей в месяц. Если она сложилась в сегменте от 22 до 35 тысяч рублей, то на 10%. Если заработная плата больше, то работодатели должны индексировать ее в соответствии с уровнем инфляции.

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