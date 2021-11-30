Горняк22: «Он – один на миллиард»: жена вице-мэра Демина верит, что муж не виновен

Ольга и Сергей Демины Фото: фото из личного архива. "КП на Алтае"

Супруга осужденного экс-чиновника часто носит ему «передачки» и продолжает верить в то, что справедливость восторжествует. При этом жизнь самой Деминой после приговора также очень сильно изменилась

Супруга осужденного на девять лет за коррупцию вице-мэра Барнаула Сергея Демина Ольга рассказала о «задвинутых» свидетелях и предательстве друзей после ареста мужа. Она дала откровенное интервью изданию «КП на Алтае».

По данным следствия, в 2019 году Демин по предварительному сговору с уже осужденным бывшим руководителем «Барнаулкапстроя» Александром Канаковым получил взятку в размере 3,6 млн рублей – это лишь часть от ранее оговоренной суммы в 15 млн рублей. За это они должны были проводить «своевременную приемку и оплату» построенного дома «беспрепятственно и надлежащим образом».

Кроме того, по версии следствия, Канаков за назначение на должность оплатил Демину и его жене туристическую поездку в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго в размере 158 тыс. рублей.

В интервью Демина рассказала, что их семья живет скромно: пять лет они строили дом, в котором уже живут 12. При этом никакого золота, по ее словам, на стенах не висит.

«Показали тарелочки, которые друзья из поездок нам как сувениры привозили. Цена их – доллар, но в сюжете выставили: «Золотые тарелки висят», – рассказывает Демина.

Женщина уверена, что в наше время посадить можно кого угодно, «лишь бы звезды на погоны дали».

По ее словам, супруга осудили несправедливо. Демина уверяет, что главный свидетель обвинения Александр Канаков пошел на сделку со следствием и появилось обвинение против Сергея Демина. При этом ее супругу якобы тоже предлагали пойти на такую сделку, но он «порядочный» – отказался.

«Таких как он, порядочных, один на миллиард. Его в Красную книгу надо заносить. Адвокаты доказали, что он не брал взятку, никто его за руку не ловил. Но как можно было все доводы, все показания со стороны свидетелей защиты напрочь отмести?» – говорит собеседница.

Поездка на Канары, которую вменяют Демину в качестве взятки, как рассказала женщина, была оплачена семьей. По ее словам, есть свидетели, которые видели факт передачи денег, но якобы суд эти показания не взял в расчет. По словам женщины, Канаков якобы позвал их съездить отдохнуть и они согласились. При этом они не знали, что дом, в котором остановились на отдых, принадлежал ему, и платили за аренду.

Что касается срыва Деминой после оглашения приговора в суде, она пояснила, что как человеку эмоциональному ей было сложно сдержаться, так как приговор был, по ее словам, несправедливым. Осужденному даже не разрешили попрощаться с мамой, которая умерла незадолго до решения суда, рассказывает собеседница. Сама Демина после этого слегла в больницу.

Она также рассказала, что после ареста мужа от него отвернулись многие друзья. Супруга не ожидала, что таких будет много.

Сейчас супруги общаются лишь через письма и адвоката. Приговор полностью изменил жизнь всей семьи: сам Демин теперь в тюрьме, супруга десять лет была домохозяйкой, и теперь ей приходится «выкручиваться». Сына тоже уволили с работы, сначала он таксовал, а потом из-за домашнего ареста вынужден и вовсе остаться без работы, при этом дома у него беременная жена.

При всем при этом женщина продолжает «верить в справедливость» и в то, что муж скоро вернется домой.

ТОЛК