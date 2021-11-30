Горняк22: «Отпечатки для иностранцев и ограничения для банков»: новые законы декабря-2021

Договор. Закон Фото: pixabay.com

С декабря в России начнут действовать такие меры по ограничению выбросов парниковых газов, как госучет, установление целевых показателей и поддержка деятельности по их сокращению

С 1 декабря в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, которые рекламируют финансовые пирамиды. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

«Станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», – заявил он.

В перечень таких сайтов войдут порталы госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг. Кроме того, с 30 декабря регистрация актов гражданского состояния, в том числе о рождении ребенка, будет возможна в любых загсах.

За нарушения требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств, с декабря будет предусмотрена административная ответственность. За хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации введут уголовное наказание.

Иностранцев, которые взъезжают в Россию на срок более 90 дней, обяжут проходить медосмотр, в том числе тестирование на ВИЧ, и регистрацию отпечатков пальцев.

С 30 декабря отменят условие банков о наличии неснижаемого остатка для погашения очередного платежа. Кредиторам также запретят навязывать клиентам дополнительные услуги. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями. Граждане в течение 14 дней после заключения договора смогут отказаться от дополнительных услуг банка.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России увеличат МРОТ и прожиточный минимум. По сравнению с текущим годом МРОТ в России проиндексируют более чем на 8%. Сейчас он составляет 12 792 рубля, станет – 13 890. Прожиточный минимум поднимут до 12 654 рублей.

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