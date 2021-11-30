Горняк22: Бийских предпринимателей наказали за неубранный снег

Уборка снега Фото: barnaul.org

Бийчанам напомнили, что за невыполнение порядка уборки снега и обледенения предусмотрена административная ответственность

В Бийске предприниматели не организуют уборку снега и наледи на площадках перед входами и на пандусах, сообщает «Бийский рабочий».

После снегопадов специалисты мэрии провели рейд по городу и заметили на улице Васильева несколько нечищеных территорий

«Гражданам, которым принадлежат на праве собственности или ином праве здания, вручили несколько приглашений на составление протоколов об административном правонарушении, – заявили в административной комиссии.

В мэрии также напомнили, что по правилам благоустройства города тротуары, внутриквартальные проезды, парковки, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки необходимо отчищать в течение трех суток после снегопада.

При этом участки с асфальтовым покрытием необходимо чистить от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до восьми часов утра. Вывозить снег разрешено только в специально отведенные места отвала.

Ранее «Толк» сообщал, что более 100 единиц техники чистили улицы Барнаула ночью. Автомобилистов призвали быть предельно осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

ТОЛК