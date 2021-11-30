Горняк22: Жители Бийска возмущены отсутствием связи с COVID-больными в госпиталях

Больница Фото: pixabay.com

Бийчане рассказали, что у них нет связи с родственниками, которые лежат в ковидных госпиталях. При этом дозвониться на пост, чтобы узнать о состоянии больного, также не представляется возможным

Жители Бийска недовольны, что ковидные пациенты лежат в госпиталях без связи с родными. Об этом пишет «Бийский рабочий».

По словам местных, в момент тяжелой болезни важна поддержка близких. Однако по факту госпитализированные больные этого лишены.

«Это так страшно – лежать в ковидном госпитале одному и думать о том, что тебя привезли в ад и ты не можешь никому позвонить и услышать родной голос. А по другую сторону каменных стен мечутся дочери, сыновья, жены, мужья, родители в поисках хоть какой-то информации о родных. А в ответ на звонок на пост – только длинные гудки. Спросить не у кого, потому что «врачей не хватит с каждым разговаривать», – говорит горожанка Татьяна.

Жительница наукограда Ольга Дудина считает, что голос родных во время болезни – это как бальзам на душу, и лишать пациентов связи – это негуманно.

«Не могу понять, 21-й век на дворе, а у людей забирают телефоны? Что это вообще? Что за порядки? Ведь голос родных, как бальзам на душу. То, что самим врачам некогда отвечать на звонки, это понятно. Так не забирайте телефоны у людей», – говорит она.

Издание выяснило, что у пациентов действительно забирают телефоны. Однако телефонов лишают лишь пациентов реанимации или тех, кто не в состоянии общаться.

Кроме того, использовать телефон там, где много техники, нельзя.

Ранее в алтайском минздраве подтвердили, что в регионе не хватает медицинского кислорода для лечения ковидных больных. В ведомстве отметили, что на середину ноября суточная потребность ковидных госпиталей края составляла 52 тонны жидкого медицинского кислорода. При этом ежедневные объемы поставок нестабильны: от 10 до 51 тонны. И поставки напрямую зависят от технических возможностей производителей, которые находятся в соседних регионах.

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