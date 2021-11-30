Горняк22: 521 человек заболел коронавирусом за сутки в Алтайском крае, 28 умерли

COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com

В госпиталях края сейчас проходят лечение 3 398 пациентов, у всех – подтвержденная коронавирусная инфекция. Еще 355 человек лечатся в госпиталях с «ковидными» пневмониями

521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки в Алтайском крае. Всего с начала пандемии в регионе уже 103 526 подтвержденных случаев ковида, из них 8 452 – среди детей, сообщает оперштаб края.

В Алтайском крае за месяц заразились коронавирусом 14 084 взрослых и 1 815 детей (месяцем ранее – 7 728 и 928 соответственно), то есть показатели выросли в два раза.

Коронавирус в Алтайском крае на 29 ноября

За сутки умерли 28 человек, в том числе 22 – от COVID-19. За все время скончались 7 147 пациентов.

705 тяжелобольных коронавирусом сейчас в регионе, из них 262 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели за сутки 498 человек. С начала пандемии – 74 527.

В госпиталях края развернуто 4 846 коек, из них 3 374 подключены к кислороду, оборудованы ИВЛ – 360, в резерве – 1 093.

Вакцинация в Алтайском крае

Алтайский край получил 1,23 млн комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.

На утро 29 ноября в крае прививается 1,027 млн человек. Полностью привиты 845,6 тыс. жителей региона.

Повторную вакцинацию прошли 44,5 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 157,

Бийск – 76,

Рубцовск – 34,

Камень-на-Оби – 24,

Славгород – 18,

Угловский район – 16,

Кулундинский район – 15,

Благовещенский, Михайловский и Усть-Калманский районы – по 14,

Заринск – 12,

Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 11,

Быстроистокский, Павловский и Поспелихинский районы – по 9,

Алейск и Романовский район – по 7,

Змеиногорский, Ключевский, Немецкий национальный и Табунский районы – по 6,

Первомайский район – 5,

Алейский, Бурлинский, Рубцовский, Суетский, Третьяковский районы – по 4,

Родинский и Шипуновский районы – по 3,

Заринский, Каменский районы – по 2,

Новоалтайск, Алтайский, Завьяловский, Косихинский и Топчихинский районы – по 1.

ТОЛК