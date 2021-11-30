Горняк22: Астролог перечислила везунчиков последнего месяца 2021 года

Декабрь. Новый год Фото: pixabay.com

В последнем месяце годе Стрельцам повезёт в вопросах обучения и оформления документов. Они также наладят отношения с родными и разберутся со старыми делами

В декабре любимцами удачи станут Скорпионы. В этом месяце с представителями этого знака будут происходить судьбоносные события: покупка или продажа недвижимости, помощь родных, получение больших сумм денег, заявила астролог Юлия Николаева, сообщает «Слово и Дело».

Тельцов ожидает получение наследства или повышение на работе. У людей этого знака могут значительно вырасти доходы. Владельцы бизнеса будут наслаждаться процветанием.

Овны услышат хорошую новость издалека. Их может ожидать любопытное знакомство в интернете. Особенно удачливы будут представители этого знака, которые работают в строительной или архитектурной сферах.

В декабре Рыб ждёт профессиональное признание и помощь тайного покровителя. Большой успех придёт к людям этого знака, которые связаны с творческими профессиями или заняты в сфере здравоохранения.

Козероги откроют в себе новые способности. Они легко будут справляться с большими объемами информации. В декабре некоторые Козероги отправятся в интересную поездку, а другие задумаются о работе преподавателями.

Ранее астрологи назвали пары знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу. Специалисты отметили, что этим парам знаков зодиака суждено быть вместе. Несмотря на все трудности, они будут находить компромисс и оставаться вместе.

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