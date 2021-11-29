Горняк22: Скончался знаменитый певец и композитор Александр Градский

Александр Градский Фото: kino-teatr.ru

Последние дни артист находился в палате реанимации. Врачи экстренно госпитализировали его в больницу, заподозрив инсульт

Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни, сообщает Mash.

Ранее музыканта госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт. Последние дни он находился в реанимации.

Ему стало стало плохо дома. Семья не смогла самостоятельно привести его в чувство и вызвала медиков.

Еще 23 ноября певец пожаловался на плохое самочувствие на шоу «Голос», где он является одним из наставников. Тогда к нему несколько раз вызывали врачей.

В сентябре СМИ писали, что исполнитель перенес коронавирус, а после болезни жаловался на плохое самочувствие. Однако Градский назвал эти слухи чушью.

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