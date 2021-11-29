Горняк22: В Барнауле без вести пропал мужчина в коричневой дубленке

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина без вести пропал почти три недели назад. Волонтеры до сих пор ищут пропавшего и просят жителей Алтайского края помочь в поисках

В Барнауле без вести пропал 62-летний Александр Чудов, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 9 ноября.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Одежда: коричневая дубленка, темно-синяя кофта, черные штаны. черные ботинки, черная шапка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее сообщалось, что в алтайском селе без вести пропал мужчина в черных галошах.

ТОЛК